Как очистить пол и плитку на кухне от жира: самодельное средство из двух компонентов

На кухне часто возникают стойкие загрязнения на разных поверхностях из-за липкого жира. Это особенно заметно на полу, страдающем от налета, не смываемого обычной водой. Однако не спешите тратить средства на химические средства из магазина. Вместо затрат на дорогостоящие бытовые химические средства, лучше воспользоваться естественным очистителем для пола.

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Чтобы очистить пол от жира, вы можете использовать простой и доступный ингредиент – лимон. Этот простой лайфхак рекомендуется изданием Express.

Как очистить пол от жира? Прежде чем мыть ламинат, рекомендуется удалить поверхностный слой грязи и мусора. Затем можно перейти к мойке шваброй. Для эффективного удаления жира из пола можно использовать самодельный раствор из воды и лимонного сока. Это средство является идеальным для чистки ламината. Что касается швабры, то лучше выбрать микрофибровую швабру, поскольку она поможет вытереть пол до блеска, не оставляя разводов.

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Лимон не случайно используется в составе самодельного средства для мытья полов. Этот цитрусовый фрукт обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, что делает его идеальным естественным очистителем для пола.

Напомним, ранее мы писали о 4 простых способах помыть столешницу на кухне от жирных пятен.

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