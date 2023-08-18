Зачем в воду добавлять соль при мытье полов: полезный лайфхак

Для действительно чистого пола только воды бывает недостаточно. Поэтому часто хозяйки используют разные химические растворы для обработки поверхности пола от микробов и создания приятного аромата.

UAportal рекомендует вам попробовать альтернативу химическим средствам при мытье полов. Советуем добавить в воду соль, это будет не только бюджетное моющее средство, но и натуральным. Наибольшее преимущество соли состоит в ее безопасности. Особенно это важно, если в вашем доме есть дети или домашние питомцы.

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Стоимость соли доступна каждому хозяину, а применение ее в уборке может привести к удивительным результатам. Достаточно добавить 1-2 столовых ложки соли к ведру с водой. Что можно сделать с помощью соли при уборке:

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Отмыть старые пятна: солевой раствор помогает удалить пятна, которые уже успели засохнуть и стали труднодоступными. Вернуть блеск: после обработки поверхности солью вы заметите, как пол возвращает свой естественный блеск. Энергетическая гармония: соль может помочь изменить энергетику помещения, избавив его от негативных воздействий.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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