Чотири способи, щоб видалити бур'ян та мох на бруківці

Бур'яни, як правило, ростуть по всьому саду, по краях терас або між плитами та бруківкою. Попри численні спроби позбутися їх, вони завжди знаходять спосіб знову виринути на поверхню.

Якщо ви хочете позбавитися моху та бур'янів, є натуральний і ефективний засіб, який потрібно перевірити без зволікання. Про це повідомляє Sante Plus.

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Дуже часто інвазивні рослини захоплюють плитку та бруківку, псуючи естетику екстер'єру. Для їх усунення краще звернутися до натуральних засобів, що добре зарекомендували себе.

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Як природно позбутися бур'янів і моху на бруківці?

Оцет – перевірений економічний та екологічно чистий продукт, який, безсумнівно, знайдете у своїй кухонній шафі. Зокрема це ефективний засіб у боротьбі з бур'янами.

Загалом оцту можна знайти безліч застосувань у домашніх умовах. Крім іншого, завдяки вмісту оцтової кислоти він ефективно знищує бур'яни та мох, які розвиваються на тротуарній плитці.

Для цього просто змішайте одну частину білого оцту із двома частинами води, перелийте в пульверизатор. Потім полийте ділянки, що підлягають прополюванню, і залиште діяти, поки рослинність не почне жовтіти і в'янути. Коли листя мертве, все, що вам потрібно зробити, це витягти їх із землі.

Не соромтеся регулярно повторювати операцію, щоб запобігти можливій повторній появі моху та бур'янів. Оскільки оцет також є відмінним засобом для чищення, він також допоможе видалити плями бензину, моторного мастила і жиру з під'їзних шляхів.

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Крім оцту, розв'язати проблему назавжди допоможуть інші методи.

1. Харчова сода. Цей продукт можна безпечно використати для тротуарів та доріжок. Для початку зволожте уражену ділянку водою, потім посипте проблемні місця харчовою содою. Це поступово висушуватиме рослину та послаблюватиме коріння. Потім ви можете легко видалити бур'ян або дозволити йому розкластися природним шляхом. Цю операцію потрібно повторювати кожні 4-6 тижнів.

2. Окріп. Інший ефективний спосіб позбутися бур'янів – використайте киплячу воду, яка легко досягає коріння і змушує ці небажані рослини негайно в'янути. Для цього просто доведіть каструлю з водою до кипіння і вилийте її прямо на непотрібні стебла та мох.

Так само можна використовувати воду для варіння картоплі. Крохмаль, що міститься в цьому розчині, діятиме як справжній природний убивця бур'янів.

3. Сіль. Щоб попрощатися з бур'янами, на цей раз оберіть сольовий розчин. Для цього просто розведіть одну частину солі у трьох частинах води, перш ніж націлюватися на ділянки, які ви хочете прополоти. Таким чином, сіль висушить рослини до самого коріння і ефективно знищить молоді пагони.

Майте на увазі, що солона вода, оцет чи харчова сода можуть вбити інші рослини. Тому доречно застосовувати ці методи лише на доріжках та відкритих терасах, а не на ґрунті ваших рослин.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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