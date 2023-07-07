Ніколи не тримайте вдома: які кімнатні рослини приваблюють тарганів

Кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність залучати шкідників, таких як тарганів.

Видання Sante Plus попереджає, з якими вазонами треба бути обережними. Так ви уникнете неприємних сюрпризів.

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Говорячи про комах, таких як клопи, метелики, мурахи, таргани, важливо знати, що вони люблять вологе та темне середовище. Щоб вижити, їм, безперечно, потрібна їжа, але перш за все вода.

Справді, якщо тарган може обходитися без їжі кілька днів, то, з іншого боку, він не може бути без води. Саме тому вони найчастіше зустрічаються у ванних кімнатах та кухнях, але не тільки.

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Звідси і виникає проблема з кімнатними рослинами, адже таргани можуть пробратися до таких зволожених місць. Таким чином, орхідеї, тропічні та екзотичні рослини сприяють розвитку цих шкідників.

Також слід уникати бразильського дерева, особливо модного нині у його мініатюрній версії. Тому якщо ви помітили, що на ваші рослини нападають комахи, подумайте про те, щоб скоротити частоту поливу на кілька днів.

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Кілька порад, як позбутися тарганів

Таргани мають огидний вигляд та можуть розносити небезпечні мікроби та бактерії. Тому до їхньої присутності не слід ставитися легковажно. Знайте, що самка таргана може відкласти за життя до 400 яєць і живуть вони колоніями.

Ось кілька порад, як винищити їх до того, як вони увірвуться до вашого будинку:

1. Позбавтеся залишків їжі. Чистота необхідна, щоб уникнути колонізації комахами, тому що, перш за все, вони шукають їжу. Чим більше їжі вони знайдуть, тим більше вони будуть розмножуватися.

Знайте, що таргани всеїдні і їдять абсолютно все. Тому важливо бути максимально суворим та нічого не залишати без нагляду. Тому не забувайте складати продукти в герметичні коробки, чистити побутову техніку (духовку, плиту тощо), щодня мити посуд, щовечора виносити сміття та побутові відходи, стежити за лотками домашніх тварин.

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2. Очистіть стоки. Таргани люблять вологе середовище, і їх улюблені місця, безсумнівно, зливи раковин, душових кабін та умивальників. Вони неодмінно розмножаться, якщо знайдуть там харчові відходи.

3. Уникайте відбілювача. Це може здатися суперечливим, але використання відбілювача далеко не відлякує і не вбиває тарганів. Навпаки, їх це приваблює. Адже останні спілкуються один з одним через феромони, на який схожий запах хлорки.

4. Використовуйте натуральні репеленти. Спробуйте натуральні продукти – білий оцет, харчова сода або кизельгур. Посипте ними всі стратегічні місця, де циркулюють таргани: затишні куточки, тріщини, щілини та плінтуси (ви можете додати трохи цукру як приманки, щоб залучити їх і спонукати проковтнути ці речовини).

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