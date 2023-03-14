Як позбудеться клопів раз і назавжди: дієві поради

Клопи – проблема, яка може бути особливо складною для багатьох людей. UAportal підготував поради, як ефективно позбутися клопів раз і назавжди.

Порада 1

Регулярно пилососьте всі приміщення, де можуть бути клопи. Пилосос допомагає видалити яйця, личинки та дорослих клопів з матраців, килимів, меблів та інших поверхонь у приміщенні. Важливо викидати мішок для пилососа після кожного використання, оскільки в ньому можуть бути живі клопи або яйця, які можуть вирватися назовні, якщо їх не утилізувати належним чином.

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Порада 2

Періть весь одяг, постільна білизна, штори, ковдри і т.д. у гарячій воді (не менше 50°C), а потім висушіть при високій температурі (не менше 110°C). Це допоможе вбити клопів, що знаходяться в цих речах, щоб вони не змогли відкласти яйця або поширитися далі у вашому будинку.

Порада 3

Використовуйте спеціальні засоби, розроблені спеціально для знищення клопів, які можна знайти у більшості господарських магазинів або інтернет-магазинах. Перед використанням хімічних інсектицидів важливо уважно прочитати інструкцію та дотримуватися всіх запобіжних заходів, вказаних виробником, щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я або шкоди для вашого майна.

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Нагадаємо, що алюмінієва фольга є дуже практичним предметом, який зазвичай зустрічається на більшості кухонь. Її можна використовувати різними способами, у тому числі захистити сад від гризунів та інших шкідників.

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