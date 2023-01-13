Геніальний трюк: як захистити сад та город від гризунів за допомогою фольги

Алюмінієва фольга є дуже практичним предметом, який зазвичай зустрічається на більшості кухонь. Її можна використовувати різними способами.

Цей самий предмет дозволить позбутися в саду та на городі багатьох проблем. Видання Sante Plus пояснило, як це зробити.

Як використати фольгу у саду

Тварини та різні гризуни часто шкодять рослинам у саду та на городі. Вони харчуються плодами та насінням. На щастя, є простий спосіб захистити від цих шкідників – використання переробленої алюмінієвої фольги.

Розмістивши шматочки фольги біля рослин, які потрібно захистити, ви створите світлові відблиски сонячних променів. Завдяки цьому шкідників можна відлякати та змусити їх покинути сад чи город.

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Також можете прикріпити шматок алюмінієвої фольги мотузкою біля зони, яку потрібно захистити.

1. Відлякати птахів. Птахів, природно, лякають блискучі та галасливі речі. Якщо у вас вдома є фруктові дерева, їх легко захистити, прив’язавши до гілок вузькі смужки алюмінієвої фольги. Також можете намалювати страшні очі на папері за допомогою маркера, щоб посилити ефект відлякування. Цей прийом простий і гарантує хороші результати.

2. Полювання на гризунів. Щоб дрібні тварини не атакували насіння, яке посіяли на своєму городі, можна накрити горщики алюмінієвою фольгою. Використовуючи той самий принцип відбитого світла, він не дозволить тваринам проникнути всередину та захистить ваш сад.

Також фруктові дерева можна обмотати фольгою. Таку ж справу зробити з молодими пагонами, але закріпити мотузками або пластиковими стяжками. Тоді гризуни не будуть шкодити.

3. Відганяти оленів. Іноді недостатньо відокремити дерева парканом, оскільки олені можуть його перестрибнути, щоб дістатися до молодих дерев. Для цього оберніть широку смужку алюмінієвої фольги навколо стовбура дерева на висоті не менше 50 см.

4. Білки та кролі. Зробіть кулі з алюмінієвої фольги та розвішайте в саду. Таке мерехтіння та блиск буде лякати цих тварин.

Нагадаємо, що взимку стовбури дерев і чагарників швидко оголюються під впливом променів сонця та снігу, який на них осідає. Тому їх можуть легко пошкодити гризуни та морози. Розповідаємо, як лікувати дерева.

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