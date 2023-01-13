Гениальный трюк: как защитить сад и огород от грызунов с помощью фольги

Алюминиевая фольга является очень практичным предметом, обычно встречающимся на большинстве кухонь. Ее можно использовать разными способами.

Этот же предмет позволит избавиться от сада и огорода многих проблем. Издание Sante Plus объяснило, как это сделать.

Как использовать фольгу в саду

Животные и разные грызуны часто вредят растениям в саду и огороде. Они питаются плодами и семенами. К счастью, есть простой способ оградить от этих вредителей – использование переработанной алюминиевой фольги.

Разместив кусочки фольги у растений, которые нужно защитить, вы создадите световые блики солнечных лучей. Благодаря этому вредителей можно отпугнуть и заставить их покинуть сад или огород.

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Также можете прикрепить кусок алюминиевой фольги бечевкой у зоны, которую нужно защитить.

1. Отпугнуть птиц. Птицы, естественно, пугают блестящие и шумные вещи. Если у вас дома есть фруктовые деревья, их легко защитить, привязав к веткам узкие полоски алюминиевой фольги. Также можно нарисовать страшные глаза на бумаге с помощью маркера, чтобы усилить эффект отпугивания. Этот прием прост и гарантирует хорошие результаты.

2. Охота на грызунов. Чтобы мелкие животные не атаковали семена, которые посеяли на своем огороде, можно накрыть горшки алюминиевой фольгой. Используя тот же принцип отраженного света, он не позволит животным проникнуть внутрь и защитит ваш сад.

Также фруктовые деревья можно обмотать фольгой. Такое же дело проделать с молодыми побегами, но закрепить веревками или пластиковыми стяжками. Тогда грызуны не будут вредить.

3. Отгонять оленей. Иногда недостаточно отделить деревья забором, поскольку олени могут его перепрыгнуть, чтобы добраться до молодых деревьев. Для этого оберните широкую полоску алюминиевой фольги вокруг ствола дерева на высоте не менее 50 см.

4. Белки и кролики. Сделайте шары из алюминиевой фольги и развесьте в саду. Такое мерцание и блеск будут пугать этих животных.

Напомним, что зимой стволы деревьев и кустарников быстро обнажаются под влиянием лучей солнца и оседающего на них снега. Поэтому они могут легко повредить грызуны и морозы. Рассказываем, как лечить деревья.

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