Як позбутися від слимаків в саду: п’ять дешевих та ефективних способів

Слимаки зустрічають чи не в кожному саду та є серйозними шкідниками рослин. Особливо вони люблять їсти молоді рослини з ніжною текстурою, а також квіти та плоди.

Тому важливо позбутися таких шкідників зі своєї ділянки. Видання Sante Plusmag назвало п’ять ефективних та дешевих засобів для боротьби зі слимаками.

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1. Кавова гуща – простий та дієвий засіб, аби позбутися слимаків. За словами експертів, потрібно гущею посипати біля основи рослин, що вже пошкоджені слимаками. Це допоможе уникнути потрапляння слимаків на інші "здорові" рослини.

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2. Пиво. Оскільки слимаки люблять пиво, то можна зробити "хід конем". Візьміть пляшку чи іншу місткість та наповніть її цим алкогольним напоєм. Слимаки, бажаючи насититись, потонуть у рідині.

3. Рослини. Окремі рослини мають на слимаків відлякувальний ефект. Зокрема це лаванда, м’ята, бегонія, цикламена, настурція. Тому експерти рекомендують вирощувати ці рослини у тих місцях, де багато слимаків, а також біля тих рослин, які ці шкідники з’їдають.

Також можна приготувати спеціальну воду для поливу з цих рослин. Для цього потрібно розмочити одну або декілька рослин у десяти літрах води та поливати розчином рослини, які потрібно захистити від слимаків.

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4. Мульчування ґрунту. Аби позбутися слимаків, ви можете вдатися до мульчування. Тобто вкрити поверхню ґрунту соломою, перегноєм, мульч-папером, щебенем, переробленими відходами тощо. Завдяки цьому способу ваші рослини стануть здоровішими, а слимаків це відлякуватиме. Бажано вкрити мульчею місця, де ви помічаєте шкідників частіше.

5. Кабачки. Оскільки слимаки люблять їсти кабачки, то ви можете зробити пастку для них. Візьміть половину кабачка та покладіть в саду. Поки слимаки ним харчуватимуться, ви зможете їх захопити.

Нагадаємо, що алюмінієва фольга є дуже практичним предметом, який зазвичай зустрічається на більшості кухонь. Її можна використовувати різними способами, зокрема й захисти сад від гризунів та інших шкідників.

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