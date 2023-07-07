Як визначити, чи водяться в будинку постільні клопи: 7 основних ознак

Постільні клопи це паразити, що ховаються у ліжках та диванах та кусають людей. Їхніми жертвами можуть бути також домашні тварини.

Одним з найбільш тривожних аспектів постільних клопів є їхня швидкість розмноження. Самки кладуть від 1 до 5 яєць на день, досягаючи загальної кількості до 545 яєць за своє життя. Цим яйцям зазвичай потрібно всього близько 21 дня, щоб перетворитися на дорослих постільних клопів. Якщо не позбутися їх вчасно, вони можуть швидко поширитися по всьому будинку.

Як виглядають домашні клопи: вони дуже маленькі, від 3 до 7 міліметрів, мають овальні тіла та маленькі головки з гострим хоботком. Якщо клоп нап'ється крові, він стає схожим на круглу намистинку.

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Де мешкають клопи: ці паразити ховаються у м'яких меблях, у матрацах, за меблями та плінтусами, під настінними килимами, картинами, у швах постелі.

Чим небезпечні клопи: більшість людей має алергічну реакцію на їхні укуси. А ще клопи можуть бути носіями вірусних захворювань. Для людини небезпечні не тільки укуси клопа, але навіть його екскременти, в яких тривалий час зберігається вірус гепатиту В.

Як визначити, що у вашій оселі мешкають клопи:

Якщо після сну ви помітили укуси на тілі – це перша ознака того, що вас вкусив клоп.

Якщо на ліжку ви помічаєте невеличкі яйця клопів, схожі на дрібні крихти (1 мм завдовжки).

Якщо на ліжку, чи на постелі, або подушках є жовтуваті "гільзи" – клопи час від часу скидають свою оболонку і вона нагадує конусовидні сухі частинки.

Невеличкі плями крові на постелі можуть вказувати на те, що у вас водяться клопи.

Темно-коричневі сліди на матрацах, простирадлах, подушках можуть вказувати на те, що у вас водяться клопи. Це можуть бути екскременти цих паразитів. Понюхайте плями, якщо вони мають запах іржі, то це точно послід від клопів.

Дивний запах – постільні клопи виділяють феромони, які призводять до появи затхлого запаху у ліжку.

Ну і звичайно живі постільні клопи – огляньте місце, де ви спите. Якщо помітите дрібних комах з довгуватим тільцем, маленькою головою із хоботком – вам точно потрібні засоби від клопів.

Пропонуємо дізнатися способи, як позбутися клопів у будинку.

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