Чистий четвер 2023: традиції і заборони великоднього свята

Чистий Четвер – це одне з великодніх свят, яке передує самому Великодню. У 2023 році католики відмічатимуть його 6 квітня, а православні – 13 квітня.

Чистим або Великим називають останній четвер перед Великоднем. UAportal зібрав традиції та заборони цього свята.

Великий четвер є одним із днів Страсної седмиці – тижня, присвяченого найважливішим подіям із земного життя Ісуса. У цей день віряни згадують Таємну вечерю, на якій Ісус вперше встановив обряд Євхаристії. Також на Таємній вечері Ісус омив ноги своїм учням, з чим і пов'язані звичаї свята.

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У Чистий Четвер прийнято повністю омиватися, бажано зі світанком. Окрім цього, варто також:

провести генеральне прибирання в домі, ретельно помити підлогу та вікна;

обстригти нігті та волосся;

викинути все сміття та мотлох з будинку;

роздати непотрібні речі нужденним;

відвідати богослужіння та приєднатися до причастя.

Також у Великий Четвер заведено пекти пасхи та починати приготування до святкування Великодня. Водночас цей день має чимало заборон, зокрема:

їсти м'ясо, молочні продукти і яйця;

бути брудним чи ходити в брудному одязі;

розводити безлад в будинку, залишати немитий посуд;

сваритися;

відмовляти в допомозі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень-2023 та чи будуть на свято додаткові вихідні.

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