Чистый четверг 2023 года: традиции и запреты пасхального праздника
Чистый Четверг – это один из пасхальных праздников, который предшествует Пасхе. В 2023 году католики будут отмечать его 6 апреля, а православные – 13 апреля.
Чистым или Великим называют последний четверг перед Пасхой. UAportal собрал традиции и запреты на этот праздник.
Великий четверг является одним из дней Страстной седмицы – недели, посвященной важнейшим событиям из земной жизни Иисуса. В этот день верующие вспоминают Тайный ужин, на котором Иисус впервые установил таинство Евхаристии. Также на Тайной вечере Иисус омыл ноги своим ученикам, с чем и связаны обычаи праздника.
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В Чистый Четверг принято полностью омываться, желательно с рассветом. Кроме этого, стоит также:
- провести генеральную уборку в доме, тщательно помыть пол и окна;
- остричь ногти и волосы;
- выбросить весь мусор и старье из дома;
- раздать ненужные вещи нуждающимся;
- посетить богослужение и присоединиться к причастию.
Также в Великий Четверг принято печь пасхи и начинать приготовление к празднованию Пасхи. В то же время этот день имеет немало запретов, в частности:
- есть мясо, молочные продукты и яйца;
- быть грязным или ходить в грязной одежде;
- разводить беспорядок в доме, оставлять немытую посуду;
- ссориться;
- отказывать в помощи.
Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.
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