Чистый четверг 2023 года: традиции и запреты пасхального праздника

Чистый Четверг – это один из пасхальных праздников, который предшествует Пасхе. В 2023 году католики будут отмечать его 6 апреля, а православные – 13 апреля.

Чистым или Великим называют последний четверг перед Пасхой. UAportal собрал традиции и запреты на этот праздник.

Великий четверг является одним из дней Страстной седмицы – недели, посвященной важнейшим событиям из земной жизни Иисуса. В этот день верующие вспоминают Тайный ужин, на котором Иисус впервые установил таинство Евхаристии. Также на Тайной вечере Иисус омыл ноги своим ученикам, с чем и связаны обычаи праздника.

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В Чистый Четверг принято полностью омываться, желательно с рассветом. Кроме этого, стоит также:

провести генеральную уборку в доме, тщательно помыть пол и окна;

остричь ногти и волосы;

выбросить весь мусор и старье из дома;

раздать ненужные вещи нуждающимся;

посетить богослужение и присоединиться к причастию.

Также в Великий Четверг принято печь пасхи и начинать приготовление к празднованию Пасхи. В то же время этот день имеет немало запретов, в частности:

есть мясо, молочные продукты и яйца;

быть грязным или ходить в грязной одежде;

разводить беспорядок в доме, оставлять немытую посуду;

ссориться;

отказывать в помощи.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

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