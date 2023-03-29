Вербное воскресенье 2023 года: традиции и запреты праздника

Вербное воскресенье обычно отмечают в шестое воскресенье Великого поста и последнее воскресенье перед Пасхой. В этом году Пасха у православных наступит 16 апреля, а Вербное воскресенье празднуем 9 апреля.

В этот день верующие празднуют двенадцатый праздник – Вход Господа в Иерусалим. Это событие предшествовало распятию и воскресению Иисуса Христа.

По библейским легендам, накануне Пасхи Христос отправился в Иерусалим сразу после того, как воскресил своего умершего друга Лазаря. Многие люди, увидев это чудо, поверили, что Иисус — тот самый Мессия, которого все так долго они ждали. Верующие надеялись, что Иисус станет царем Израиля и освободит страну от римской власти.

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Христос въехал в город на осле. Его встречала радостная толпа, стелившая перед ним свою одежду и пальмовые ветви. Христу восклицали: "Осанна (спаси нас)! Благословен пришедший во имя Господне, царь Израиля!".

С тех пор праздник Вербное воскресенье имеет большое значение для всех верующих, ведь в тот день Иисус добровольно, зная, что скоро его ждет трагическая гибель, приехал в город. Этот момент стал началом его страданий за человеческие грехи. В нашей стране этот праздник называется Вербным воскресеньем, потому что веточки ивы стали его главными атрибутами, символизирующими пальмовые ветви, взмахами которых встречали Христа жители Иерусалима.

Традиции праздника

Обычно верующие начинают отмечать праздник в субботу вечером. Они отправляются в церковь, где проходит всенощное бдение. На богослужении священники читают Евангелие, 50 псалом и окропляют ветви вербы святой водой. Прихожане стоят с веточками и зажженными свечами до конца службы. Освящение ивы совершается и в Вербное воскресенье, во время проведения Литургии Иоанна Златоуста.

Веточкам ивы в этот день приписывают дню целебные свойства. Считается, что освященную вербу нужно принести в дом и поставить у иконы. Он должен простоять там весь год, предохраняя дом и его жителей от неприятностей.

Когда старшие приходят из церкви с освященными веточками ивы, они в шутку делают вид, что бьют детей и говорят "не я бью, ива бьет". Тот, кого "бьют", должен спросить: "какая ива?", а человек с веточками отвечает "святая".

Что запрещено на Вербное воскресенье

Важнейший запрет, конечно же, касается тех же веточек ивы. Обычно люди обрезают их на рассвете накануне, в субботу. Но ни в коем случае нельзя обрезать их с деревьев, находящихся у кладбища, или у которых есть дупла.

В Вербное воскресенье нельзя ругаться, злословить и даже думать о плохом.

Запрещено праздновать с размахом – пить алкоголь и шуметь и веселиться.

Категорически нельзя работать, убирать и даже готовить.

Нельзя употреблять мясо и не постные продукты, правда, в этот день разрешается есть рыбу и пить красное вино.

Считается, что в Вербное воскресенье нельзя красить и мыть волосы, чтобы не навлечь бед и болезней.

А еще нельзя шить, вязать, вышивать.

Запрещены и огородные работы.

Также действует запрет на посещение кладбищ.

Суеверия

В этот день освященные веточки вербы втыкали в то место в огороде, куда должны были высаживать пшеницу, картофель или другие овощи. Считалось, что таким образом вы увеличите свои урожаи.

Если посадить цветок в Вербное воскресенье, он должен привлечь богатство. Однако за ней нужно будет очень хорошо ухаживать, поскольку если она завянет, то деньги из дома пропадут.

Расчесывая волосы на Вербное воскресенье, нужно приговаривать: "Вода, иди в землю вместе с головной болью". Затем расческу кладут в воду, моют ее там, а этой водой поливают иву.

Бездетным парам в этот день рекомендовали сорвать "котики" с ивы и носить с собой - это должно было помочь зачать ребенка.

На Вербное воскресенье, здороваясь, верующие прикладывали ко лбу знакомых веточку ивы – чтобы в течение года они не болели.

А еще из ивы делали разные целебные отвары, которые пили или добавляли в воду, в которой купали детей.

Приметы

В какую сторону будет дуть ветер в праздник, такими будут предстоящие летние дни. Если праздничное воскресенье выдалось теплым и солнечным – готовься собирать богатый урожай фруктов.

Открытки на Вербное воскресенье

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