Чистий Четвер: чому віруючі несуть страсний вогонь з церкви і яку він має магічну силу

Церковний обряд несення страсного вогню є одним з найважливіших вірувань в християнській традиції, особливо в країнах Східної та Центральної Європи. Цей обряд проводиться в ніч на Велику П'ятницю, під час якої віряни виходять з церков з вогнем, який вважається святим. Вважається, що цей страсний вогонь має особливу магічну силу та може приносити благословення й захист тим, хто його несе та використовує.

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Одна з найвідоміших легенд про походження страсного вогню пов'язана з християнською історією. Згідно з цією легендою, коли Ісус Христос був розп'ятий на хресті, то небо осяяло світлом, а навколо розлягався вогонь. З цього вогню й походить страсний вогонь, який священнослужителі добувають з церковного престолу під час церковного обряду на Велику П'ятницю.

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Страсний вогонь вважається дуже святим і має численні магічні властивості. За повір'ям, вогонь може очистити вірян від гріхів, захистити від лиха та приносити щастя й здоров'я. Багато людей вірять, що страсний вогонь має здатність знищувати негативну енергію, заспокоювати злих духів та приносити душевний спокій.

Одна з важливих традицій пов'язаних з цим обрядом – це нести страсний вогонь з церкви додому, вважаючи його даром від Бога. Несення страсного вогню з церкви додому вважається особливим обрядом, який відбувається під час нічної процесії. Віряни несуть страсний вогонь, який горить протягом всього обряду. Це вважається святим вогнем, який не може загаснути, і люди вірять, що він має особливу благодатну силу.

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Віряни, які несуть страсний вогонь з церкви додому, вважають цей обряд особливим благословенням та даром від Бога. Вірять, що страсний вогонь може приносити захист від лиха та нещастя, відганяти злі думки та енергії, а також допомагати в лікуванні хвороб. Вважається, що вогонь може очистити домівку від негативної енергії та приносити в неї благословення.

Страсна свічка – велика святиня, вона справді має лікувальну силу, вона запалюється в годину тяжкого горя, хвороби, стихійного лиха та завжди, коли людина звертається по допомогу Божу.

Страсний вогонь також має велике значення в різних святкових обрядах та традиціях. Наприклад, в деяких країнах страсний вогонь використовується для запалювання вогнищ на Великдень або для запалювання свічок під час освячення води в день Йордана. Віряни вважають, що цей вогонь має особливу благодатну силу, яка може розпалити віру в серцях людей.

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