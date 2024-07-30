Що буде зі світлом в Україні восени: у Міненерго здивували прогнозом

Енергетична ситуація в Україні в найближчому майбутньому має покращитися, вважає радник прем'єр-міністра Юрій Бойко. За його словами, зменшення споживання електроенергії внаслідок зниження температур дозволить уникнути масштабних відключень.

В етері "Київ24" чиновник спрогнозував, що до настання зими енергосистема України, за умови відсутності нових пошкоджень об'єктів, "перебуватиме у відносному балансі".

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"Якщо не буде зовнішніх впливів, то ми в цьому відносному балансі… Це означає, що якщо обмеження в якісь дні будуть виникати, вони матимуть незначний характер... Повинні прожити так наступних мінімум три місяці", – сказав Бойко.

Він додав, що нині настав період, коли генерації електрики в системі побільшало. "Температура впала (зниження спеки. – Ред.), відповідно знизилося споживання", – пояснив він.

Також Бойко пояснив, що погодні фактори впливають на роботу енергосистем в країні. Зокрема, зменшення спеки дозволяє знизити навантаження на системи.

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