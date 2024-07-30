Что будет со светом в Украине осенью: в Минэнерго удивили прогнозом

Энергетическая ситуация в Украине в ближайшем будущем должна улучшиться, считает советник премьер-министра Юрий Бойко. По его словам, уменьшение потребления электроэнергии в результате снижения температур позволит избежать масштабных отключений.

В эфире "Киев24" чиновник спрогнозировал, что до наступления зимы энергосистема Украины, при отсутствии новых повреждений объектов, "будет находиться в относительном балансе".

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"Если не будет внешних влияний, то мы в этом относительном балансе… Это значит, что если ограничения в какие-то дни будут возникать, они будут носить незначительный характер... Должны прожить так следующие минимум три месяца", – сказал Бойко.

Он добавил, что сейчас наступил период, когда генерации электричества в системе стало больше. "Температура упала (снижение жары. – Ред.), соответственно снизилось потребление", – пояснил он.

Также Бойко объяснил, что погодные факторы оказывают влияние на работу энергосистем в стране. В частности, уменьшение жары позволяет снизить нагрузку на системы.

Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.

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