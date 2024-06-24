Що буде зі світлом взимку: ДТЕК зробив невтішні прогнози

У ДТЕК оприлюднили невтішний прогноз щодо можливих відключень електроенергії цієї зими. Директор компанії Дмитро Сахарук заявив, що у випадку тривалих російських ударів по об'єктах енергосистеми, українці можуть залишатися без світла понад 20 годин на добу.

Це означає, що доступ до електрики буде обмежений до менше ніж чотирьох годин на день. За словами Сахарука, на відновлення енергосистеми до опалювального сезону залишилось всього 120 діб, але масштаби руйнувань дуже великі, пише CNN.

Вас також зацікавить: Чи можливий блекаут в Україні: чому росія б'є по енергетиці і причому тут удари по НПЗ РФ

Він підкреслив, що необхідно відновити пошкоджені станції, покращити пропускну спроможність міжсистемних ліній електропередач та збудувати розподілені генератори, хоча б у деяких місцях. В іншому разі, ситуація з електропостачанням буде вкрай складною.

Україна намагається розв'язати проблему різними способами. Для прискорення відновлення пошкоджених об'єктів фахівці використовують деталі з виведених з експлуатації електростанцій у Європі. Чиновники, своєю чергою, забезпечують країну генераторами для підтримки критично важливої інфраструктури та працюють з європейськими партнерами над збільшенням імпорту електроенергії.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше заявляв, що підготовка енергосистеми України до зими може коштувати понад 1,5 млрд доларів. Для повного відновлення потрібні десятки мільярдів доларів. Наразі вже втрачено майже половину генерувальних потужностей, що призводить до суворих планових відключень.

Попри це, у Міністерстві енергетики запевняють, що вдалося відновити частину критичного обладнання та готують об'єкти генерації до осінньо-зимового періоду. Є надія, що суворі графіки відключень, про які говорять у ДТЕК, не будуть запроваджені.

Міністр енергетики України Герман Галущенко раніше підкреслив, що загроза блекаутів наразі відсутня: "На жаль, атаки ворога продовжуватимуться, але енергосистема є цілісною. Тотального блекауту в країні не буде".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!