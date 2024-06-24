Что будет со светом зимой: ДТЭК сделал неутешительные прогнозы

В ДТЭК обнародовали неутешительный прогноз о возможных отключениях электроэнергии этой зимой. Директор компании Дмитрий Сахарук заявил, что в случае длительных российских ударов по объектам энергосистемы украинцы могут оставаться без света более 20 часов в сутки.

Это означает, что доступ к электричеству будет ограничен до менее чем четырех часов в день. По словам Сахарука, на восстановление энергосистемы до отопительного сезона осталось всего 120 суток, но масштабы разрушений очень велики, пишет CNN.

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Он подчеркнул, что необходимо восстановить поврежденные станции, улучшить пропускную способность межсистемных линий электропередач и построить распределенные генераторы хотя бы в некоторых местах. В противном случае ситуация с электроснабжением будет крайне сложной.

Украина пытается решить проблему разными способами. Для ускорения восстановления поврежденных объектов специалисты используют детали выведенных из эксплуатации электростанций в Европе. Чиновники в свою очередь обеспечивают страну генераторами для поддержки критически важной инфраструктуры и работают с европейскими партнерами по увеличению импорта электроэнергии.

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявлял, что подготовка энергосистемы Украины к зиме может стоить более 1,5 млрд долларов. Для полного обновления нужны десятки миллиардов долларов. В настоящее время уже потеряна почти половина генерирующих мощностей, что приводит к строгим плановым отключениям.

Несмотря на это, в Министерстве энергетики уверяют, что удалось восстановить часть критического оборудования и готовят объекты поколения к осенне-зимнему периоду. Есть надежда, что строгие графики отключений, о которых говорят в ДТЭК, не будут введены.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее подчеркнул, что угроза блэкаутов пока отсутствует: "К сожалению, атаки врага будут продолжаться, но энергосистема целостна. Тотального блекаута в стране не будет".

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