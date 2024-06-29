Що буде в разі непоновлення даних до 16 липня: адвокатка розповіла про наслідки

Військовозобовʼязані громадяни повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Йдеться про адресу проживання, номи засобів звʼязку, адреси електронної пошти.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН.ua розповіла, що буде, якщо чоловік не встигне оновити дані до цього терміну.

Вона зауважила, що дані можна оновити в ЦНАПах, через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (Резерв+) або особисто в ТЦК.

"При цьому слід наголосити, що відповідно до п. 69 Постанови Кабінету міністрів №560, у разі оновлення даних в ТЦК та СП, медичний огляд військово-лікарської комісії (ВЛК) не проводиться. На медичний огляд чоловіки, які уточнили свої дані, викликаються повісткою", – сказала Марина Бекало.

За кордоном уточнити дані можна через "Резерв+" чи за допомогою повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону ТЦК.

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За її словами, в разі непоновлення даних, чоловіків викликатимуть до ТЦК за місцем проживання, яке було вказане раніше.

"Ті чоловіки, які не оновили свої дані, будуть викликатися за місцем їхньої останньої реєстрації, тобто "прописки", і така повістка буде вважатися врученою, як передбачається Постановою КМУ №560", – пояснила вона.

Ба більше, за непоновлення даних громадян притягнуть до адмінвідповідальності за ст. 210-1 КУпАП, тому їм загрожуватиме штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Також дані про ухилянтів передаватимуть до бази даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС.

"Про розшук такої особи, для здійснення поліцією адміністративного затримання та доставлення такої особи до найближчого ТЦК та СП незалежно від місця перебування на військовому обліку", – додала Бекало.

Нагадаємо, раніше адвокатка пояснила, чи мають право представники ТЦК відбирати водійські права.

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