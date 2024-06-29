Что будет в случае невозобновления данных до 16 июля: адвокат рассказала о последствиях

Военнообязанные граждане должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Речь идет об адресе проживания, номах средств связи, адресах электронной почты.

Адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.ua рассказала, что будет, если мужчина не успеет обновить данные до этого срока.

Она отметила, что данные можно обновить в ЦНАПах, через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (Резерв+) или лично в ТЦК.

"При этом следует отметить, что согласно п. 69 Постановления Кабинета министров №560, в случае обновления данных в ТЦК и СП, медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссии (ВЛК) не проводится. На медицинское освидетельствование мужчины, уточнившие свои данные, вызываются повесткой", – сказала Марина Бекало.

За границей уточнить данные можно через "Резерв+" или с помощью сообщения на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона ТЦК.

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По ее словам, в случае невозобновления данных мужчин будут вызывать в ТЦК по месту жительства, которое было указано ранее.

"Те мужчины, которые не обновили свои данные, будут вызываться по месту их последней регистрации, то есть прописки, и такая повестка будет считаться врученной, как предусматривается Постановлением КМУ №560", – пояснила она.

Более того, за невозобновление данных граждан привлекут к админответственности по ст. 210-1 КУоАП, поэтому им грозит штраф в размере 17 тысяч гривен. Также данные об уклоняющихся будут передаваться в базу данных, входящих в единую информационную систему МВД.

"О розыске такого лица, для осуществления полицией административного задержания и доставки такого лица в ближайший ТЦК и СП независимо от места нахождения на военном учете", – добавила Бекало.

Напомним, ранее адвокат объяснила, имеют ли право представители ТЦК отбирать водительские права.

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