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Астрологія і гороскопи

Що дата вашого народження розкаже про вас? Це може здивувати багатьох

Анастасія Крищук

Що дата вашого народження розкаже про вас? Це може здивувати багатьох

Вплив дати народження на наше життя величезний – набагато більший, ніж ми вважаємо, стверджують нумерологи. Вона визначає як риси характеру, так й те, як може скластися доля людини.

Щоб дізнатися, що каже ваша дата народження про вас, потрібно скласти усі цифри. Наприклад, людина, яка народилася 25 серпня 1969 року, має зробити так: 2+5+8+1+9+6+9 = 40. 4+0=4 (така людина – нумерологічна четвірка).

0

Ви з тих людей, які здаються дуже гнучкими та розумними. Ви вмієте бути обережними та можете приховувати свої справжні емоції та наміри як хамелеон. Мало хто знає ваше справжнє обличчя.

1

Ви дуже творча людина, яка постійно розсуває кордони, піднімає планку та бере справу до своїх рук. Ви мотивовані та амбітні, люди вважають вас справжнім бійцем.

2

Ви одна людина для тих, кого любите, і зовсім інша людина для тих, хто вам не подобається. Вас трохи недооцінюють. Ви дуже сильні, але більшість людей цього не усвідомлюють. Вам подобається працювати самостійно.

3

Ви дивитесь на життя з різних точок зору і берете до уваги будь-які, навіть протилежні до ваших переконань думки. Ви той, хто довіряє людям. Ви виражаєте сильні емоції та не боїтеся цього.

4

Ви людина, яка чітко усвідомлює, що відбувається довкола вас. Ви дуже терплячі та надійні, старанно працюєте та багато берете на себе. Ви не любите хвалитися і привертати до себе увагу. Ви досить закриті. Ви можете багато, у вас великі можливості, але ви вважаєте за краще залишатися в тіні.

5

У вас є все, щоб бути успішним і жити так, як ви хочете. Ви дуже щедра людина. Ви той, хто любить ризикувати, і вам іноді дуже важко всидіти на місці.

6

Ви належите до того типу людей, які люблять "занурюватися" в негатив. Але також ви можете використовувати "темні ресурси", щоб знищити будь-кого, хто здається загрозливим вам чи комусь із ваших близьких.

7

Ви, мабуть, дуже замкнуті. Ви з тих, кому подобається бути у світі книжок більше, ніж у реальності. Ви ненавидите плітки. Часто буває так, що навіть найближчі люди не розуміють вас.

8

Ви належите до того типу людей, які, здається, мають широкомасштабні, добре продумані ідеї. Насамперед, ви цінуєте час із близькими. Ви людина, яка працює набагато старанніше, ніж повинна. Ви також дуже мотивовані і амбітні, маєте сильні лідерські якості.

9

Ви належите до того типу людей, які здаються надзвичайно орієнтованими на деталі. Ви скрупульозний перфекціоніст, який постійно шукає досконалості. У той же час ви дуже талановиті, що дозволяє досягти успіху в багатьох сферах. Люди часто заздрять вам.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.

Астрологія і гороскопи