Что дата вашего рождения говорит о вас? Это может удивить многих

Влияние даты рождения на нашу жизнь огромное – гораздо больше, чем мы думаем, утверждают нумерологи. Она определяет не только черты характера, но и то, как сложиться судьба человека.

Чтобы узнать, что говорит ваша дата рождения о вас, нужно сложить все цифры. Например, человек, родившийся 25 августа 1969 года, должен сделать следующее: 2+5+8+1+9+6+9 = 40. 4+0=4 (такой человек – нумерологическая четверка).

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Вы из тех людей, которые кажутся очень гибкими и умными. Вы умеете быть осторожными и можете скрывать свои истинные эмоции и намерения как хамелеон. Мало кто знает ваше настоящее лицо.

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Вы очень творческий человек, который постоянно раздвигает границы, поднимает планку и берет дело в свои руки. Вы мотивированы и амбициозны, люди считают вас настоящим бойцом.

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Вы один человек для тех, кого любите, и совершенно другой человек для тех, кто вам не нравится. Вас немного недооценивают. Вы очень сильны, но большинство людей этого не осознают. Вам нравится работать самостоятельно.

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Вы смотрите на жизнь с разных точек зрения и принимаете во внимание любые, даже противоположные вашим убеждениям мнения. Вы тот, кто доверяет людям. Вы выражаете сильные эмоции и не боитесь этого.

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Вы человек, который четко осознает, что происходит вокруг вас. Вы очень терпеливы и надежны, усердно работаете и много берете на себя. Вы не любите хвастаться и привлекать к себе внимание. Вы довольно закрыты. Вы можете многое, у вас большие возможности, но вы предпочитаете оставаться в тени.

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У вас есть все, чтобы быть успешным и жить так, как вы хотите. Вы очень щедрый человек. Вы тот, кто любит рисковать, и вам иногда очень трудно усидеть на месте.

6

Вы относитесь к тому типу людей, которые любят "погружаться" в негатив. Но также вы можете использовать "темные ресурсы", чтобы уничтожить любого, кто кажется угрожающим вам или кому-то из ваших близких.

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Вы, скорее всего, очень замкнуты. Вы из тех, кому нравится быть в мире книг больше, чем в реальности. Вы ненавидите сплетни. Часто бывает так, что даже самые близкие люди не понимают вас.

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Вы относитесь к тому типу людей, которые, кажется, имеют широкомасштабные, хорошо продуманные идеи. Прежде всего, вы цените время с близкими. Вы человек, который работает намного усерднее, чем должен. Вы также очень мотивированы и амбициозны, обладаете сильными лидерскими качествами.

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Вы относитесь к тому типу людей, которые кажутся чрезвычайно ориентированными на детали. Вы дотошный перфекционист, который постоянно ищет совершенства. В то же время вы очень талантливы, что позволяет преуспеть во многих областях. Люди часто завидуют вам.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.