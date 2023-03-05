Що робити, щоб шкіряне взуття не скрипіло: бюджетний лайфхак

Якщо ваше взуття скрипить при ходьбі, вам допоможе лляна олія. А ще за допомогою неї можна зберігти привабливий вигляд шкіряного взуття та подовжити термін експлуатації пари туфель, чобіт та черевиків.

Про це пише видання Work Gearz. Цей дешевий засіб не тільки надасть симпатичний блиск вашому взуттю, а й захистить його від вологи. Таким чином можна захистити не тільки шкіряне взуття, але з ним лляна олія працює найкраще.

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Лляна олія складається з мікроспор, у яких є глікроліди – продукти переробки лляних масел. Ці полімерні матеріали захищають взуття та позбавляють його скрипу, за рахунок зниження тертя швів. Щоб взуття перестало скрипіти, достатньо змочити ганчірочку у невеликій кількості лляної олії та протерти пару.

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До того ж лляна олія, як і будь-яка інша, відштовхує воду, оскільки складається з нерозчинних у воді жирних кислот, що перешкоджають воді проникати в матеріал. У процесі окислення та відновлення вона захищає поверхню від руйнування.

Тому не слід витрачатись на дорогі водовідштовхувальні спреї, а просто змастити взуття лляною олією. Вона утворить на поверхні взуття гідрофобний шар, який захищає взуття від бруду, води, реагентів, плям та інших рідин.

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