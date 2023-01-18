Як прибрати білі плями та розводи на взутті без хімії: лайфхак

Особливо часто розводи та білі плями надокучають взимку та восени.

Сліди від солі утворюються майже на всіх матеріалах, але їх легко прибрати за допомогою народних засобів.

Спершу варто відзначити, що краще не використовувати спирт і окріп для чищення взуття. Також не можна сушити взуття на гарячій батареї, це може деформувати матеріал та зіпсувати взуття.

Прибрати білі плями на шкіряному взутті допоможе звичайний оцет. Для цього візьміть 2 частини води та 1 частину оцту, промокніть в ньому м'яку ганчірку та протріть сольові розводи, що виступили на взутті. Дочекайтеся висихання і натріть чоботи кремом.

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Замша і тканина вимагає більшого догляду, взуття з такого матеріалу краще не мити звичайним способом. Щоб прибрати плями солі з замші або тканини, обробіть взуття звичайною сухою манною крупою – вона відмінно очищає замшу від солі та від забруднень.

Взуття з якісної та міцної замші можна спробувати очистити за допомогою зубного порошку та щітки, але перед застосуванням цього способу, протестуйте його на непомітній ділянці матеріалу, про всяк випадок.

Раніше ми писали про те, як повернути шкіряному взуттю первозданний вигляд за допомогою старих колгот та рицинової олії.

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