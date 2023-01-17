Як повернути шкіряному взуттю первозданний вигляд: лайхфак зі старими колготами

Старі та рвані колготки та рицинова олія допоможуть відчистити шкіряне взуття до блиску.

Навіть найдорожчі та найякісніші колготки з часом зношуються, проте це не привід їх викидати, адже вони можуть послужити в побуті навіть в такому стані. У мережі радять використовувати старі, рвані та вже непотрібні колготки для догляду за шкіряним взуттям. Вони допоможуть зберегти взуття у кращому вигляді, позбавити від вологи та неприємного запаху всередині.

Щоб шкіряне взуття було добре відполіроване та не промокало, треба відрізати шматок колготок та змочити його в в рициновій (касторовій) олії. Цим потрібно натерти поверхню взуття.

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Окрім цього, колготи вбирають вологу та усувають неприємний запах. Для цього шматочок колготок слід зав'язати в мішечок з одного боку, туди насипати 2 ст. л. соди та 2 ст.л. солі. Якщо колготи діряві – зробіть декілька шарів. Мішечок слід покласти всередину взуття та залишити на ніч. На ранок взуття висохне, а мішечок вбере в себе весь неприємний запах.

Раніше ми писали про те, як позбутись поганого запаху зі взуття за допомогою чайного пакета, та як правильно і безпечно висушити промокле взуття з допомогою без сушки та батарей.

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