Как вернуть кожаной обуви первозданный вид: лайхфак со старыми колготами

Старые и рваные колготки и касторовое масло помогут отчистить кожаную обувь до блеска.

Даже самые дорогие и качественные колготки со временем изнашиваются, однако это не повод выбрасывать их, ведь они могут послужить в быту даже в таком состоянии. В сети советуют использовать старые, рваные и уже ненужные колготки по уходу за кожаной обувью. Они помогут сохранить обувь в лучшем виде, избавить от влаги и неприятного запаха внутри.

Чтобы кожаная обувь была хорошо отполирована и не промокала, нужно отрезать кусок колготок и смочить его в касторовом масле. Этим нужно натереть поверхность обуви.

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Кроме того, колготы впитывают влагу и устраняют неприятный запах. Для этого кусочек колготок следует завязать в мешочек с одной стороны, туда насыпать 2 ст. л. соды и 2 ст.л. соли. Если колготки дырявые – сделайте несколько слоев. Мешочек следует положить внутрь обуви и оставить на ночь. К утру обувь высохнет, а мешочек впитает в себя весь неприятный запах.

Раньше мы писали о том, как избавиться от плохого запаха из обуви с помощью чайного пакета, и как правильно и безопасно высушить промокшую обувь с помощью без сушки и батарей.

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