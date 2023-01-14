Как правильно и безопасно высушить промокшую обувь без батареи и сушки

Чтобы высушить обувь быстро и качественно, не стоит размещать ботинки на батарее или под ней.

Чтобы правильно высушить мокрую обувь, избегайте сушилки и прямого тепла, пишет fashionmagazine. Зимой и в мокрую погоду обувь часто промокает, и большинство людей ставят ее сушиться возле радиаторов, что может навредить вашей обуви.

Сначала, если ноги намокают, убедитесь, что обувь полностью водонепроницаемая и плотно прилегает. Любое повреждение приведет к тому, что влага проникнет внутрь.

Есть несколько действенных способов сушить обувь, самый простой из них предполагает использование одного подручного материала.

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Впитать влагу из обуви можно с помощью обычной газеты. Этот лайфхак не повредит обуви и решит проблему с намоканием. Помните еще о нескольких советах:

Лучше всего – плотно набить сапоги измельченной газетой, так она лучше отнимет влагу;

Газету следует заменять каждые несколько часов, чтобы она впитала как можно больше воды;

Обувь можно поставить перед вентилятором для более быстрого высыхания на воздухе.

Раньше мы писали о простом лайфхаке, который поможет избавиться от плохого запаха из обуви.

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