Що робити, щоб пил не осідав на листях кімнатних рослин: саморобний засіб

Кімнатні рослини виконують важливу функцію очищення повітря у приміщенні, і це є причиною для вдячності. Однак, поливання рослин не є достатнім заходом. Важливо також регулярно видаляти пил з їх листя. Пропонуємо дізнатись про простий і ефективний спосіб очищення листя кімнатних рослин від пилу та бруду, навіть після проведення ремонтних робіт у квартирі. Для цього вам знадобиться простий розчин, що складається з легкодоступних інгредієнтів.

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Вам знадобиться:

1/3 чайної ложки цукру;

3-5 крапель лимонного соку;

100 мл теплої води.

Підготовка цього розчину не вимагає ніяких складних дій. Просто змішайте всі інгредієнти в склянці з водою і зачекайте, поки цукор повністю розчиниться. Важливо не переборщити з цукром, оскільки зайва кількість може зробити листя липким і нашкодити рослинам.

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Занурте ватний диск у підготовлений розчин і розпочинайте прибирання. Потріть листя рослин цим засобом не частіше одного разу на тиждень.

Цей розчин виступає як поліроль, завдяки чому листя рослин стануть не тільки чистими, але й блискучими. Крім того, цей склад діє як добриво для рослин.

Протирайте листя з обох сторін. Після обробки рослини не залишайте на прямому сонячному світлі, поки листя повністю не висохне.

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