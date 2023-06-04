Вчені показали унікальну рослину, яка стає м’ясоїдною 'під настрій' (фото)

Африканська ліана Triphyophyllum peltatum проявила здатність перетворюватися на хижака. "Під настрій" рослина здатна ставати м'ясоїдною.

Як повідомляє New Phytologist, команда німецьких дослідників дізналася, чому рідкісна тропічна рослина має таку поведінку. З'ясувалося, що має унікальну здатність ставати хижаком, коли відчуває голод.

Вчені кажуть, що T.peltatum вміє розвивати три різних типи листя: на початковій стадії розвитку - це звичайне листя, а коли рослина вступає в стадію ліани - це листя з двома гачками на кінці, якими вона чіпляється за інші дерева, щоб обвиватися навколо них і підійматися.

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Але рано чи пізно ліана може почати створювати ще один вид листя — з клейкими пастками у вигляді червоних крапель. Саме ці краплі приваблюють комах, які ліана перетравлює їх з допомогою спеціальних ферментів.

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Стадія м'ясоїдності може виникати у різні періоди розвитку, а може не виникнути взагалі.

Досі було неясно, від чого це залежить, оскільки ліану складно виростити у штучних умовах, щоб вивчити формування пасток. Вперше це вдалося команді з Німеччини: вони змогли створити відповідні умови для вирощування T.peltatum в оранжереї та розмноження зразків у лабораторних судинах на добре підібраних живильних середовищах.

"Ми піддавали рослину різним стресовим факторам, включаючи дефіцит різних поживних речовин, і вивчали, як вона реагувала на кожну з них. Тільки в одному випадку ми змогли спостерігати утворення пасток: у разі нестачі фосфору", — пояснив професор Інституту систем садівничого виробництва у Ганноверському університеті Лейбниця Трауд Вінкельманн.

Вчені з'ясували, що ліані достатньо лише відчути незначне зменшення кількості одержуваного фосфору, щоб перетворитися на м'ясоїдну.

"Щоб вижити в цих умовах дефіциту, ліана навчилася формувати пастки та добирати життєво важливий елемент із нового джерела харчування — перетравлюючи комах", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше вчені з Індії зафіксували появу перших гібридів між сірим вовком і собакою на території країни.

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