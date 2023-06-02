У Китаї вчені почали копати в Землі яму глибиною 10 000 метрів (відео)

У Китаї вирішили пробурити у землі свердловину глибиною 10 000 метрів. Таким чином китайці хочуть дістатися до гірських порід крейдяного періоду, шару, відомого як крейдяна система, вік якої становить 145 мільйонів років. Очікується, що буріння триватиме 457 днів.

Видання Bloomberg повідомляє, що у багатому на нафту регіоні країни Сіньцзян розпочалося буріння свердловини, яка стане найглибшою в історії Китаю.

"Вузький ствол проникне в більш ніж 10 континентальних шарів або шарів гірських порід і досягне крейдяної системи в земній корі, яка містить породи, датовані приблизно 145 мільйонами років", – йдеться у повідомленні.

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Науковець з Китайської інженерної академії Сунь Цзіньшен зазначив, що складність будівництва бурового проєкту можна порівняти з "великою вантажівкою, що їде по двох тонких сталевих тросах".

За даними Китайської національної нафтової корпорації, яка очолює проєкт, це не лише надасть дані про внутрішню структуру Землі, а також випробує технології глибокого підземного буріння.

Видання зазначає, що це буріння може виявити мінеральні та енергетичні ресурси та допомогти оцінити ризики екологічних катастроф, таких як землетруси та виверження вулканів.

Найглибшою штучною дірою на Землі все ще залишається російська Кольська надглибока свердловина, яка досягла глибини 12 262 метри (40 230 футів) у 1989 році після 20 років буріння.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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