Що робити, щоб квіти стояли довше: корисні поради

Догляд за свіжозрізаними квітами вимагає особливої уваги, але знання певних хитрощів може допомогти продовжити життя букета.

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Ось кілька порад, як зберегти свіжість квітів:

Використовуйте відстояну або кип'ячену воду кімнатної температури для залиття квітів; Використовуйте спеціальні засоби для підживлення квітів. Ці засоби насичують рослини поживними речовинами та гормонами росту, що сприяє подовженню терміну їхнього життя у вазі. Додавайте підживлення до води поблизу основи стебла; Для пом'якшення твердої води можна додати столову ложку лимонної кислоти або оцту; Щоб запобігти загниванню стебел, можна додати пів таблетки аспірину, чайну ложку солі або трохи спирту до води. Додавання цукру до води також може продовжити життя квітів; Якщо вам потрібно зберегти зрізані троянди, хризантеми або лілії, можна використовувати ацетилсаліцилову кислоту, що збільшує їхній термін життя в середньому на 4 дні; Уникайте прямих сонячних променів та протягів, оскільки зрізані квіти їх не переносять. Також утримуйте квіти подалі від фруктів, які виділяють етилен, оскільки це може значно скоротити термін життя квітів.

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