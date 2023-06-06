Швидко реанімує та насичує корисними елементами: як підживити помідори вівсянкою

Вівсяне добриво дуже корисне для помідорів, адже цей недорогий, але дієвий засіб швидко реанімує рослини та насичує їх живильними елементами. Також корисне таке підживлення для баклажанів.

Вівсянку можна використовувати, як для розсади, так і для вирощування дорослих рослин, адже вона містить магній, який покращує ріст коренів та засвоєння азоту, фосфор, який благотворно впливає на цвітіння та кальцій, який робить пагони міцнішими.

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Як зробити вівсяне добриво для помідорів

Візьміть три столові ложки вівсяних пластівців, подрібніть їх у блендері та змішайте з літром води.

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Залиште настоюватись кілька годин при кімнатній температурі, періодично помішуючи.

Процідіть через сито та розведіть водою у пропорції 1:1.

Підливайте рослини кожні два дні. Вівсяні пластівці додайте в компост чи використовуйте в якості мульчі.

Також вівсяні пластівці можна просто розкидати біля коріння та полити водою – так вони будуть поступово віддавати свої поживні речовини. Але слідкуйте, щоб на них не утворювалась пліснява.

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