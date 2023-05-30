Як захистити помідори від хвороб: поради садівників

Шкідники та хвороби томатів надзвичайно поширені і можуть виникати з кількох причин. Щоб допомогти, експерти поділилися, як "запобігти" знищенню врожаю.

Джош Новелл, директор Polhill Garden Centre, зазначає, що помідори повинні отримувати щонайменше шість годин прямого сонячного світла на день. Якщо томати не отримують достатньо сонця, вони частіше хворіють, пише Express.co.uk.

Поширені проблеми з помідорами включають фітофтороз і пліснявіння листя томатів, які можуть бути дуже серйозним захворюванням на культурах у відкритому ґрунті. За словами Новела, рослинам потрібно достатньо води, поживних речовин, сонячного світла та повітря.

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"Ви також повинні покрити ґрунт навколо рослин мульчею, щоб він був вологим, чистим і чистим від бур’янів. Не поливайте і не удобрюйте свої рослини занадто багато, оскільки це може викликати шкідників або викликати грибкові захворювання", – вказав експерт.

Якщо ви помітили будь-які ознаки захворювання, негайно обірвіть листя, якщо уражені лише деякі листки. Це, швидше за все, уповільнить розвиток хвороби, хоча повністю не викорінить проблему.

Висаджування помідорів на одному місці рік за роком може збільшити ризик хвороб і шкідників, що передаються через ґрунт, таких як фітофтороз, нематоди або дротяники.

Рослини, які добре ростуть з помідорами, включають всі представники сімейства цибулевих, такі як цибуля та часник, які можуть допомогти відлякувати шкідників.

Перець також стане чудовим компаньйоном, як і шпинат, салат і морква, які допоможуть помідорам процвітати.

Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, дійсно працює.

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