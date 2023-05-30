Как защитить помидоры от болезней: советы садоводов

Вредители и болезни томатов очень распространены и могут возникать по нескольким причинам. Чтобы помочь, эксперты поделились, как "предотвратить" уничтожение урожая.

Джош Новелл, директор Polhill Garden Centre, отмечает, что помидоры должны получать не менее шести часов прямого солнечного света в день. Если помидоры не получают достаточно солнца, они чаще болеют, пишет Express.co.uk.

Распространенные проблемы с помидорами включают фитофтороз и плесень листьев томатов, которые могут быть очень серьезным заболеванием на культурах в открытом грунте. По словам Новела, растениям нужно достаточно воды, питательных веществ, солнечного света и воздуха.

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"Вы также должны покрыть почву вокруг растений мульчей, чтобы она была влажной, чистой и чистой от сорняков. Не поливайте и не удобряйте свои растения слишком много, поскольку это может вызвать вредителей или вызвать грибковые заболевания", – указал эксперт.

Если вы заметили какие-либо признаки заболевания, немедленно оборвите листья, если поражены лишь некоторые листья. Это, скорее всего, замедлит развитие болезни, хотя полностью не искоренит проблему.

Высадка помидоров на одном месте год за годом может увеличить риск болезней и вредителей, передаваемых через почву, таких как фитофтороз, нематоды или проволочники.

Растения, хорошо растущие с помидорами, включают все представители семейства луковых, такие как лук и чеснок, которые могут помочь отпугнуть вредителей.

Перец также станет отличным компаньоном, как и шпинат, салат и морковь, которые помогут помидорам процветать.

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

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