Забудьте об этой проблеме навсегда: Какой стороной правильно сажать луковицы цветов в почву

Май – идеальный месяц для посадки весенних луковичных растений в саду или горшках, чтобы насладиться прекрасными тюльпанами и нарциссами через несколько месяцев.

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Во время посадки луковиц может возникнуть вопрос относительно правильного направления, в котором их следует посадить. Обычно рекомендуется сажать луковицы острой стороной вверх. Однако если вы ошиблись и не уверены, луковицы имеют естественные механизмы, помогающие исправить ошибку.

Поэтому, если вы не уверены, в каком направлении сажать луковицу в саду или когда острый конец неочевидный, можете посадить луковицу на бок. Она сама найдет свой путь к поверхности почвы.

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Следует заметить, что даже луковицы, посаженные острой стороной вниз, все равно исправятся и расцветут, как обычно. Так что не беспокойтесь, если вы ошиблись с направлением – растения найдут свой путь к свету и будут радовать вас своими цветами.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения следует посадить у себя дома.

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