Забудьте про цю проблему назавжди: Яким боком правильно садити цибулини квітів у ґрунт

Травень – ідеальний місяць для посадки весняних цибулинних рослин у саду або горщиках, щоб насолодитися прекрасними тюльпанами та нарцисами за кілька місяців.

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Під час садіння цибулин, може виникнути питання щодо правильного напрямку, в якому їх слід посадити. Зазвичай рекомендується садити цибулини гострою стороною вгору. Проте, якщо ви помилилися і не впевнені, цибулини мають природні механізми, що допомагають виправити помилку.

Тому, якщо ви не впевнені, в якому напрямку садити цибулину у саду або коли гострий кінець неочевидний, можете посадити цибулину на бік. Вона сама знайде свій шлях до поверхні ґрунту.

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Варто зауважити, що навіть цибулини, посаджені гострою стороною донизу, все одно виправляться та розквітнуть, як зазвичай. Так що не хвилюйтеся, якщо ви помилилися з напрямком – рослини знайдуть свій шлях до світла і радуватимуть вас своїми квітами.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини варто посадити у себе вдома.

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