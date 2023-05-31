Розкисляє грунт та розпушує землю: способи використання попелу на городі

Попіл багатий калієм, кальцієм, а також містить магній, фосфор, марганець, кремній. Якщо попіл зроблений з різнотрав'я, він буде містити більше калію, від листяних культур – більше кальцію.

Попіл розкисляє грунт, роблячи його нейтральним. Також він розпушує землю та підвищує її родючість.

Підживлювання ґрунту попелом

Вносити попіл у грунт варто, як під час посадки рослин, так і в період їх росту. Дуже корисний попіл для огірків, кабачків і патисонів.

При перекопці вносять 1 стакан попелу, а потім 1-2 ст. л. в кожну ямку під час висадки розсади. При виснаженому ґрунті під час поливу додають стакан попелу на 1 кв. м.

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При висадці помідорів, перцю і баклажанів треба внести 3 склянки попелу на 1 кв. м. при перекопці, та по жмені в кожну лунку.

При висадці капусти висипте 1-2 склянки золи на кв. м - при перекопці та по жмені в лунку при висадці розсади.

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При висадці гороху, квасолі, салату, кропу, моркви, петрушки, буряка, цибулі, озимого часнику – додайте 1 склянку попелу на 1 кв. м. землі та по 2 склянки на 1 кв.м. – при перекопці.

При висадці картоплі висипте 1 стакан золи на кв.м. землі. При першому підгортанні висипте 1-2 ст. л. золи під кожен кущ, а при другому підгортанні - 0,5 склянки під кущ.

Також попіл варто вносити в грунт при посадці полуниці, суниці, винограду, смородини, малини, сливи, агрусу.

Нагадаємо, ми вже писали, чим підгодувати полуницю, аби плодила більше та довше.

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