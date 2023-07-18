Що робити, щоб яйця не тріскались під час варіння, та як приготувати розбите яйце

Шкарлупа яєць, за своєю природою, досить тендітна, і часто після покупки на ринку або в магазині вона може бути тріснутою. В таких випадках варити яйце стає не так просто, оскільки його вміст може витекти під час термічної обробки.

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Але є спосіб, як зварити яйце з тріснутою шкарлупою, щоб уникнути незручностей. Вам знадобиться харчовий пакет, який механічно забезпечить надійне утримання вмісту у пакеті під час варіння.

Ось кілька кроків для правильного приготування яйця:

Почніть з того, що ретельно зафіксуйте тріснутою шкарлупу яйця у харчовому пакеті, зробивши надійний вузол; Налийте холодну воду у каструлю і покладіть яйце в пакеті в середину; Поставте каструлю на плиту з помірним вогнем. Нагрівання води повинно відбуватися поступово, тому не варто використовувати великий вогонь. Нехай рідина нагрівається плавно; Як тільки вода досягне помірного кипіння, готуйте яйце протягом 10 хвилин. Цей час забезпечить йому достатню термічну обробку; Після 10 хвилин зніміть каструлю з плити та перекладіть яйце в ємність з холодною водою. Процес чищення шкарлупи буде проходити без особливих проблем.

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