Що робити, щоб зелені томати швидше дозріли: корисний лайфхак

Автори українського Instagram-блогу "Сімейний сад", який присвячений садівництву та городнім роботам, розповіли про цікавий спосіб, яким досвідчені городники прискорюють дозрівання зелених помідорів прямо на кущах, заховавши їх у пакети.

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Вони пояснили, що фітофтора, яка збуджується вологістю та холодом, може спричинити пошкодження та загибель значної кількості томатів. Однак, існує хитрість, якою користуються садівники, щоб зберегти свої врожаї.

За їх словами, досвідчені городники просто надівають звичайний фасувальний пакет на плодову кисть томата. Після близько трьох днів плоди починають змінювати колір на коричневий.

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Якщо серед упакованих плодів знаходиться один дозрілий томат, то процес дозрівання зелених плодів відбувається швидше, завдяки природному ефекту газування етилену, який виділяється зрілими томатами. Однак, також можна просто помістити один стиглий томат у пакет і залишити його разом з іншими плодами на три або чотири дні.

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