Что делать, чтобы зеленые томаты быстрее созрели: полезный лайфхак

Авторы украинского Instagram-блога "Семейный сад", посвященный садоводству и огородным работам, рассказали об интересном способе, которым опытные огородники ускоряют созревание зеленых помидоров прямо на кустах, спрятав их в пакеты.

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Они объяснили, что фитофтора, которая возбуждается влажностью и холодом, может повлечь за собой повреждение и гибель значительного количества томатов. Однако существует хитрость, которой пользуются садоводы, чтобы сохранить свои урожаи.

По их словам, опытные огородники просто надевают обычный фасовочный пакет на плодную кисть томата. После трех дней плоды начинают менять цвет на коричневый.

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Если среди упакованных плодов находится один созревший томат, то процесс созревания зеленых плодов происходит быстрее, благодаря естественному эффекту газировки этилена, выделяемого зрелыми томатами. Однако также можно просто поместить один спелый томат в пакет и оставить его вместе с другими плодами на три или четыре дня.

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