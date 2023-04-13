Що робити, якщо автомобіль не заводиться: топ-5 порад

Якщо ваше авто не заводиться, то не слід одразу панікувати. Спершу, треба здійснити невелику перевірку. Автомобільні експерти розповіли про основні можливі причини, чому автомобіль може не заводитися, та надали поради щодо самостійної перевірки та вирішення проблеми.

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Перевірте рівень палива в баці. Відсутність палива може бути однією з причин, чому автомобіль не заводиться. Якщо рівень палива низький, варто долити паливо та спробувати завести автомобіль знову; Перевірте заряд акумуляторної батареї. Низький рівень заряду може бути ще однією причиною, чому автомобіль не заводиться. Можна спробувати зарядити акумулятор або використати запасний акумулятор, якщо він є; Перевірте правильність вставлення ключа запалювання та положення передачі. Неправильне вставлення ключа або неправильне положення передачі (наприклад, якщо автомобіль знаходиться в режимі "нейтраль") можуть перешкоджати заведенню двигуна; Перевірте подачу палива до двигуна. Можна спробувати завести автомобіль на кілька секунд, а потім нюхати повітря на наявність запаху палива, що може свідчити про подачу палива до двигуна; Перевірте роботу стартера. Несправний стартер може бути однією з причин, чому автомобіль не заводиться, і може вимагати ремонту або заміни;

Якщо після виконання цих перевірок автомобіль все ще не заводиться, рекомендується звернутися до кваліфікованого спеціаліста для діагностики та ремонту. Він зможе визначити точну причину проблеми та вирішити її ефективно.

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