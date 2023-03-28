Як зробити бюджетний освіжувач повітря для авто своїми руками

У магазинах автотоварів можна знайти різноманітні освіжувачі повітря для автомобілів, проте деякі водії та пасажири не переносять штучні аромати, навіть до того, що вони можуть викликати алергічну реакцію.

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Як альтернативу, можна спробувати створити власний освіжувач повітря для автомобіля, хоча його розмір буде значно більшим, ніж у традиційного деревця-освіжувача.

Для створення освіжувача потрібно взяти скляну ємність з кришкою, яка може поміститися у підстаканнику, та тонкий шматочок тканини, який пропускає повітря. В кришці ємності потрібно зробити один великий або кілька невеликих отворів.

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Далі в саму ємність необхідно насипати близько 130 грамів соди та додати кілька крапель ефірної олії з улюбленим ароматом.

Тканину потрібно покласти на верх соди та закрутити кришкою. Щоб видалити неприємні запахи, потрібно поставити ємність у підстаканник автомобіля. Тепер можна насолоджуватися своїм власним ароматизатором під час поїздок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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