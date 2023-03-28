Как сделать бюджетный освежитель воздуха для авто своими руками

В магазинах автотоваров можно найти разнообразные освежители воздуха для автомобилей, однако некоторые водители и пассажиры не переносят искусственных ароматов, даже до того, что они могут вызвать аллергическую реакцию.

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В качестве альтернативы можно попробовать создать собственный освежитель воздуха для автомобиля, хотя его размер будет значительно больше, чем у традиционного деревца-освежителя.

Для создания освежителя нужно взять стеклянную емкость с крышкой, которая может поместиться в подстаканнике, и тонкий кусочек ткани, пропускающий воздух. В крышке емкости нужно сделать одно большое или несколько небольших отверстий.

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Далее в самую емкость необходимо насыпать около 130 г соды и добавить несколько капель эфирного масла с любимым ароматом.

Ткань нужно положить на верх соды и закрутить крышкой. Чтобы удалить неприятные запахи, нужно поставить емкость в подстаканнике автомобиля. Теперь можно наслаждаться своим ароматизатором во время поездок.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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