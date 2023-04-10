Що робити, якщо бачок унітаза запотіває: лайфхак з пухирчатою плівкою

Якщо бачок вашого унітаза постійно запотіває, то це може стати серйозною проблемою, яка вимагатиме витрат на ремонт санвузла.

Читайте також: Як швидко прочистити забитий унітаз: простий лайфхак

Запотівання бачка унітаза виникає через різницю температур води в бачку та повітря в ванній кімнаті. Велика кількість конденсату може збиратися на стінках бачка, а потім крапати на підлогу. Це призводить до збільшення вологості в кімнаті, появи плісняви та гнилі, а також може пошкодити покриття підлоги. Але є простий спосіб розв'язання цієї проблеми.

Відео дня

Один із способів впоратися із запотіванням бачка унітаза – використання пухирчастої плівки:

Спочатку перекрийте подачу води в бачок, а потім зніміть кришку;

Промийте бачок та зачекайте, поки вода повністю стече з бака;

Після цього застеліть внутрішню частину бака шаром пухирчастої плівки.

Це допоможе уникнути утворення конденсату на поверхні бачка, і проблема буде вирішена.

Пропонуємо дізнатися, які предмети категорично не варто кидати в унітаз. Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!