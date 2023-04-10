Что делать, если бачок унитаза запотевает: лайфхак с пузырчатой пленкой

Если бачок вашего унитаза постоянно запотевает, то это может стать серьезной проблемой, которая потребует затрат на ремонт санузла.

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Запотевание бачка унитаза возникает из-за разности температур воды в бачке и воздуха в ванной комнате. Большое количество конденсата может собираться на стенках бачка, затем капать на пол. Это приводит к увеличению влажности в комнате, появлению плесени и гнили, а также может повредить покрытие пола. Но есть простой способ решения этой проблемы.

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Один из способов справиться с запотеванием бачка унитаза – использование пузырчатой пленки:

Сначала перекройте подачу воды в бачок, затем снимите крышку;

Промойте бачок и подождите, пока вода полностью стечет из бака;

После этого застелите внутреннюю часть бака слоем пузырчатой пленки.

Это поможет избежать образования конденсата на поверхности бачка и проблема будет решена.

Предлагаем узнать, какие предметы категорически не стоит бросать в унитаз. Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

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