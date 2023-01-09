Как быстро прочистить забитый унитаз: простой лайфхак

Избавиться от засорения унитаза туалетной бумагой поможет средство, которое, скорее всего, уже есть в вашем доме.

Пользователь с ником @capricesmum показала как она справляется с этой проблемой в своем TikTok. Лайфхак оказался очень популярным и набрал уже более 8,2 миллионов просмотров и 350 000 понравившихся. В подписи она отметила, что этому способу ее научил брат и он работает всегда.

Наиболее полезным этот метод будет для обитателей старых домов со старой канализацией, где подобные засоры встречаются чаще всего.

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Чтобы прочистить забитый унитаз, понадобится только обычное средство для мытья посуды.

Его следует щедро налить на заднюю стенку унитаза, там, где его чаша переходит в смыв. Жидкость нужно оставить работать на 30-60 секунд, после чего нажать кнопку смыва. Моющее средство размягчит бумагу и легко удалится после смыва без дополнительных усилий.

"В каждом доме должны знать этот прием, на случай, если у вас забьется туалет", – подчеркнула автор лайфхака.

На видео видно, как засор исчезает в течение нескольких секунд с помощью этого способа.

Подписчики поделились в комментариях еще одним рабочим лайфхаком, который поможет при этом типе засоров. Для этого в унитаз нужно вылить большое количество горячей воды.

Раньше мы писали о том, как легко очистить подоконники от пятен и пожелтения. В этом поможет одно из двух дешевых средств.

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