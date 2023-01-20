Що робити, якщо смартфон сильно нагрівається: причини та вирішення проблеми

Під час користування телефон може сильно нагріватися у верхній частині. Ця "недуга" проявляється через довге спілкування, зокрема через месенджери Viber, Telegram, Skype та інші програми.

Серед причиною може бути й перегляд відео, сайтів, соцмереж. Крім цього, спровокувати перегрівання може й довга гра.

Ймовірно, у такому випадку проблеми є з сенсорною системою. Оскільки йде велике навантаження на смартфон, як наслідок – перегрівання.

Якщо ж є проблеми з сильним нагріванням задньою кришки смартфона, то це справа в акумуляторі.

Експерти радять не користуватися одночасно кількома важкими програмами. Так ви зменшите навантаження на ваш гаджет.

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Що буде, якщо телефон заряджати 3-4 разів у день

Фахівці переконані, що часте заряджання батареї не нашкодить вашому телефону. Тому сміливо ставте його на зарядку стільки разів, скільки потрібно.

Величезним плюсом є те, що гаджет не вимкнеться у потрібний момент. Таким чином ви ще й продовжите життя смартфона.

Проте важливо пам'ятати, що не потрібно заряджати телефон до 100% та не садіть до 0%. Це точно нашкодить батареї. Оскільки сучасні літій-іонні батареї мають фіксовану кількість циклів повної розрядки.

Що робити, якщо телефон став швидко сідати

Є три основні причини, чому телефон швидко розряджається. Серед них:

1. Смартфон дуже швидко розряджає висока яскравість екрана, "живі" шпалери, програми, що витрачають заряд, віджети, ігри тощо. Тому потрібно скоригувати налаштування екрана та видалити непотрібні програми.

2. Механічні пошкодження або здуття акумулятора. У цих випадках необхідно звернутися у сервіс.

3. Акумулятор вичерпав свій ресурс, тому його потрібно буде замінити.

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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