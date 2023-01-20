Цю помилку робить кожен: як не можна заряджати телефон від павербанку

Під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати.

Багато власників телефонів припускаються однієї головної помилки. Йдеться про те, що вони кладуть смартфон, який заряджається від павербанка, до рюкзака чи сумки. Фахівці назвали дві причини, чому цього краще не робити:

При зарядці телефон і PowerBank не можна накривати, оскільки так може виникнути перегрів. Через це зростає час заряджання та скорочується термін служби батареї. Носіння під'єднаного телефона до павербанка у рюкзаку може призвести до розхитування роз’єму.

Чим небезпечні павербанки для телефонів

1. Якщо неправильно підібрали павербанк під характеристики смартфона. Враховуйте два основні параметри:

вихідна напруга (V, вольти),

сила струму (А, ампери).

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Параметри вихідної напруги у павербанку мають збігатися з параметрами "рідного" зарядного пристрою. Сила струму визначає швидкість зарядки та вказує на сумісність з різними гаджетами.

До роз'єму з силою струму 1А треба підключати смартфони, для планшета потрібно 1,5-2 А, iPad – 2,1 А.

2. Павербанк повинен мати спеціальний запобіжник від перезарядки. Це захистить телефон від перегріву, а батарея не зіпсується. Інакше потрібно дуже акуратно та обережно використовувати павербанк. Коли акумулятор смартфона підходитиме до верхнього значення зарядки, то потрібно від'єднати гаджет.

Як заряджати павербанк, щоб продовжити строк його роботи

1. Якщо павербанк новий, то його потрібно одразу зарядити до 100%.

2. Після придбання його треба кілька разів зарядити та розрядити на повну. Далі краще цього не робити.

3. Павербанку шкодить заряджання на половину. Краще відмовтеся від цього.

4. Павербанк повинен бути в роботі. Тому не відкладайте його на довгий час у розрядженому чи зарядженому стані.

5. Адаптер за силою потужності має збігатися з павербанком.

6. Не потрібно залишати заряджений павербанк у розетці.

7. Під час заряджання не можна під'єднувати до портативного пристрою інші гаджети.

Нагадаємо, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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