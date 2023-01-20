Эту ошибку делает каждый: как нельзя заряжать телефон от павербанка

При зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать.

Многие владельцы телефонов допускают одну главную ошибку. Речь идет о том, что они кладут смартфон, заряжаемый от павербанка, в рюкзак или сумку. Специалисты назвали две причины, почему этого лучше не делать:

При зарядке телефон и PowerBank нельзя накрывать, так как может возникнуть перегрев. Поэтому растет время зарядки и сокращается срок службы батареи. Ношение подключенного телефона к павербанку в рюкзаке может привести к расшатыванию разъема.

Чем опасны павербанки для телефонов

1. Если неправильно подобрали павербанк под характеристики смартфона. Учитывайте два основных параметра:

выходное напряжение (V, вольты),

сила тока (А, амперы).

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Параметры выходного напряжения в павербанке должны совпадать с параметрами родного зарядного устройства. Сила тока определяет скорость зарядки и указывает на совместимость с разными гаджетами.

К разъему с силой тока 1А нужно подключать смартфоны, для планшета требуется 1,5-2 А, iPad – 2,1 А.

2. Павербанк должен иметь специальный предохранитель от перезарядки. Это защитит телефон от перегрева, а батарея не испортится. Иначе нужно очень аккуратно и осторожно использовать павербанк. Когда аккумулятор смартфона подходит к верхнему значению зарядки, необходимо отсоединить гаджет.

Как заряжать павербанк, чтобы продлить срок его работы

1. Если павербанк новый, то его нужно сразу зарядить до 100%.

2. После приобретения его нужно несколько раз зарядить и разрядить по полной. Дальше лучше этого не делать.

3. Павербанк вредит зарядку на половину. Лучше откажитесь от этого.

4. Павербанк должен находиться в работе. Поэтому не откладывайте его в разряженном или заряженном состоянии.

5. Адаптер по силе мощности должен совпадать с павербанком.

6. Не нужно оставлять заряженный павербанк в розетке.

7. Во время зарядки нельзя подключать к портативному устройству другие гаджеты.

Напомним, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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