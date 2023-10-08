Що робити зі вчорашніми макаронами, щоб не викидати їх: простий рецепт
Усі ми час від часу зустрічалися з ситуацією, коли залишалися учорашні макарони, і виникало бажання їх якось використати, щоб не викидати їх. Виявляється, є чудовий спосіб перетворити залишки макаронів на смачну страву.
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Рецептом ділиться Рівненська макаронна фабрика на своїй сторінці 4 жовтня. Цей кулінарний лайфхак допоможе вам використовувати учорашні макарони, перетворюючи їх на апетитну страву. Ось як це зробити:
Інгредієнти:
- Вершкове масло
- Томатна паста
- Плавлений сир (порізаний на кубики)
- Спеції за вашим смаком
- Учорашні макарони
Приготування:
- Розігрійте сковороду та додайте вершкове масло.
- Додайте томатну пасту до розігрітого вершкового масла.
- Далі додайте порізаний кубиками плавлений сир.
- Після того, як сир розплавиться і змішається з томатною пастою та вершковим маслом, приправте отриманий соус улюбленими спеціями за вашим смаком.
- Додайте учорашні макарони до цього смачного соусу та обсмажте їх декілька хвилин до опалого кольору та гарного аромату.
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