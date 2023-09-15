Вечеря для усієї сім‘ї: рецепт гарбузової запіканки з фаршем та рисом

Гарбузова запіканка з фаршем за рецептом від Shuba сподобається навіть тим, хто не любить гарбуз.

Інгредієнти:

Рис – 200 г

Масло вершкове 73% – 40 г

М’ясний фарш – 200 г

Гарбуз – 600 г

Сир твердий – 150 г

Яйця курячі – 3 шт.

Молоко 2,8% – 60 г

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Зелень – за смаком

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Спосіб приготування:

Промийте рис і зваріть у підсоленій воді протягом 20 хвилин. Додайте 30 г вершкового масла і перемішайте.

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Очистіть і натріть на грубій терці гарбуз та сир. Зелень помийте і подрібніть.

Фарш посоліть та додайте перець, тертий гарбуз, зелень і перемішайте. Змастіть маслом форму і викладіть в неї відварений рис. Зверху покладіть фарш із гарбузом і зеленню.

Яйця збийте з молоком, додайте половину тертого сиру, сіль і розмішайте. Залийте фарш і посипте рештою сиру.

Запікайте при 190 градусів духовці 40-45 хвилин.

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