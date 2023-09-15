Вечеря для усієї сім‘ї: рецепт гарбузової запіканки з фаршем та рисом
Гарбузова запіканка з фаршем за рецептом від Shuba сподобається навіть тим, хто не любить гарбуз.
Інгредієнти:
Рис – 200 г
Масло вершкове 73% – 40 г
М’ясний фарш – 200 г
Гарбуз – 600 г
Сир твердий – 150 г
Яйця курячі – 3 шт.
Молоко 2,8% – 60 г
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Зелень – за смаком
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Спосіб приготування:
Промийте рис і зваріть у підсоленій воді протягом 20 хвилин. Додайте 30 г вершкового масла і перемішайте.
Очистіть і натріть на грубій терці гарбуз та сир. Зелень помийте і подрібніть.
Фарш посоліть та додайте перець, тертий гарбуз, зелень і перемішайте. Змастіть маслом форму і викладіть в неї відварений рис. Зверху покладіть фарш із гарбузом і зеленню.
Яйця збийте з молоком, додайте половину тертого сиру, сіль і розмішайте. Залийте фарш і посипте рештою сиру.
Запікайте при 190 градусів духовці 40-45 хвилин.
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